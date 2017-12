ROMA – Un nuovo tronista arriverà a Uomini e donne per il 2018 e il suo nome è Mariano Catanzaro, già corteggiatore del programma di Maria De Filippi. Dal prossimo gennaio proprio Mariano potrebbe salire sul trono e l’indiscrezione sarebbe stata confermata involontariamente dallo stesso tronista, che ha chiuso il suo profilo Instagram in occasione dell’inizio di questa nuova avventura.

Il sito Blasting News scrive che i rumors su Mariano Catanzaro tronista, dopo un “passato” da corteggiatore per ben due stagioni prima di Valentina Dallari e poi di Desirée Popper, si fanno sempre più insistenti:

“Quella che fino a poche ore fa sembrava solo un’indiscrezione, ora è diventata una certezza: Mariano Catanzaro è il nuovo tronista di Uomini e donne. Anche se ancora non sono state pubblicate le anticipazioni ufficiali sulla registrazione del Trono Classico in cui sarà presentato il sostituito di Paolo Crivellin, sono stati i social network a fornire la prova schiacciante sulla vera identità della new entry del programma.

A confermare che sarà l’ex corteggiatore napoletano il volto nuovo della sezione ‘giovani’ di U&D, è stato lui stesso con un semplice gesto: a poche ore dall’inizio della registrazione del 28 dicembre, infatti, il bel Mariano ha disattivato il suo profilo Instagram.

Come sanno bene gli affezionati spettatori di Uomini e donne, chiunque venga ‘eletto’ tronista, ha l’obbligo di sparire dai social per tutta la durata del suo percorso all’interno della trasmissione e, soltanto dopo la messa in onda della sua scelta, potrà riappropriarsene.

Il fatto che Catanzaro abbia chiuso il suo account a pochissimo tempo dalla presentazione del nuovo tronista, non fa che confermare il gossip che vorrebbe proprio lui tra i volti nuovi della stagione 2018 di U&D. Come se la caverà il simpatico ma romantico Mariano alla prese con tante corteggiatrici? Sarà più fortunato rispetto alle precedenti esperienze dove a corteggiare è stato lui?”.