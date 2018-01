ROMA – Un ritorno inaspettato tra le file dei corteggiatori di Uomini e donne. Nicolò Fabbri, già corteggiatore di Sabrina Ghio, torna stavolta su richiesta della tronista Sara Affi Fella. La tronista infatti sembra essere rimasta molto colpita dal corteggiatore dell’ex ballerina di Amici, che arrivò alle battute finali senza però essere scelto.

Sara Affi Fella, scrive il sito Today, avrebbe fatto pressioni alla redazione di Uomini e donne per poter riammettere Nicolò, in modo da poterlo conoscere meglio. I due si erano già incontrati nel villaggio di Temptation Island, dove Sara ha visto finire la sua relazione col fidanzato Nicola Panico:

“Il 23enne romano è stato richiamato dalla redazione sotto spinta della tronista che si sarebbe detta intenzionata a conoscerlo meglio perché incuriosita dal suo personaggio, pur consapevole delle possibili polemiche che sarebbero potute sorgere. Per Sara non si tratterebbe del primo incontro vis a vis con l’ex corteggiatore della Ghio: i due avevano avuto modo di conoscersi nel villaggio di “Temptation Island”, quando l’Affi Fella si trovava nella residenza delle fidanzate e Fabbri partecipava nelle vesti di tentatore.

Come era facile prevedere, non sono tardate ad arrivare le reazioni pungenti da parte del parterre maschile sceso per lei, interdetto dalla scelta della ragazza. La frequentazione tra i due potrebbe aprire nuovi interessanti scenari per il trono della molisana, ma per conoscere ulteriori sviluppi non resta che attendere la registrazione della prossima puntata”.