ROMA – Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez, ex tentatori di “Temptation Island”, saranno i due nuovi tronisti di “Uomini e Donne”.

Si sta registrando proprio in queste ore la prima puntata del loro trono e qualcuno già si aspetta sorprese tra le corteggiatrici.

Questa è la seconda volta per me – ha commentato Andrea Cerioli nel video di presentazione – La prima non è andata come speravo. Questa voglio sia quella giusta. Avevo perso da poco la persona più importante della mia vita, mia mamma. Il mio cuore era occupato da un dolore troppo grande. Ero confuso. Per questo non sono arrivato fino in fondo. Oggi ho 29 anni e so bene quello che voglio. Voglio diventare padre, stringere mio figlio ed esserci per lui. Ho voglia di costruire e mettermi in gioco, ho bisogno di fidarmi”. Anche Ivan Gonzalez ha voglia di innamorarsi e lasciarsi andare: “Ho portato sempre l’Italia nel cuore e spero che mi aiuti a trovare la ragazza giusta per me”.