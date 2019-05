ROMA – Pamela Barretta e Stefano Torrese si sono lasciati definitivamente. I due hanno chiarito per l’ultima (sembrerebbe) volta la loro situazione nel corso di Uomini e donne di Maria De Filippi.

C’era stato chi aveva sperato in un ritorno di fiamma dei due, ma le speranze dei fan sono andate deluse. Sembra che a decidere per la rottura sia stata Pamela. L’addio si è realizzato durante la puntata registrata martedì 14 maggio. Una puntata davvero infuocata e all’insegna delle discussioni.

In studio si è parlato molto dello scambio di messaggi intercorso tra Roberta e Stefano, messaggi che lui aveva cancellato in parte. Stefano ha chiesto anche a Roberta di cancellarli ma lei non lo ha fatto e li ha mostrati, attirandosi così anche le critiche del pubblico.

Naturalmente Pamela ha reagito molto male a questa storia e ha deciso alla fine di chiuderla. Roberta e Valentina sono intervenute per dire che lei non è quel che vuol far credere, ma durante la discussione sarebbero volate parole pesanti. La discussione è andata avanti anche quando Stefano è entrato in studio. Ma Pamela non ha voluto saperne più nulla e ha spiegato che anche se lui dovesse decidere di riconquistare la sua fiducia non cederà. Così almeno ha detto. (Fonte: Uomini e donne)