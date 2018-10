ROMA – Rocco Di Perna si è tolto la vita. L’ex cavaliere del trono Over di Uomini e Donne nel 2013 si è lanciato da una finestra del suo appartamento a Stornarella, in provincia di Foggia. Di Perna, 78 anni, abitava al terzo piano ed è morto per le ferite riportate nella caduta. Ad annunciarlo l’ex cavaliere e suo amico Giuliano Giuliani.

Era il 2013 quando Di Perna si presentò al programma di Maria De Filippi come cavaliere per cercare una nuova compagna e ha passato un anno negli studi Elios, dove si era innamorato della signora Maria tanto da chiederle di sposarlo con una dichiarazione d’amore in diretta televisiva.

Giuliani ha passato 5 anni nel parterre senior di Uomini e donne e su Facebook ha annunciato di aver saputo della morte dell’amico Rocco e gli ha regalato un ultimo saluto.