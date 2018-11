ROMA – “Gemma, vuoi che mi spogli?“. Momento imbarazzante a Uomini e Donne tra Gemma Galgani e Rocco Fredella. Lo scontro, poi trasceso in un semi-spogliarello, si è consumato nella puntata di lunedì del Trono Over. I due protagonisti si sono affrontati in una discussione molto animata dopo che Gemma è andata a scavare nella vita privata dell’ex corteggiatore. La dama di Torino è andata a trovare il cavaliere nel suo residence per chiedergli spiegazioni su una sua presunta frequentazione con altre donne. Ne è nata una lite furibonda.

“Falso”, gli grida lei. “Maledetto il giorno che ti ho incontrato”, risponde lui. La discussione va avanti con Gemma che corre appresso a Rocco dentro e fuori dalla Hall dell’albergo. Lei pretende spiegazioni, lui si indigna: “Vergogna! Sei andata a frugare nella mia vita privata passata. Vergogna”.

Poi l’exploit, Rocco sbotta in un gesto provocatorio: “Cosa volevi da me Gemma quella sera? Volevi sesso? Vuoi che mi spogli? Mi spoglio”. A quel punto si toglie il giubbotto, si slaccia la cintura dei pantaloni e si sbottona la camicia. Per Gemma è l’ultimo oltraggio: “Mi fai schifo! Rivestiti. Ma chi ti vuole?”, grida prima di andarsene via.

Una scena che non è piaciuta neppure al pubblico a casa: tanti i commenti che definiscono il comportamento di Rocco “squallido” e “intollerabile”.