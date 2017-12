ROMA – Colpo di scena nella puntata del 4 dicembre di Uomini e donne di Maria De Filippi. La tronista Sabrina Ghio ha fatto la sua scelta, ma la risposta non è stata quella che si aspettava. La bella Sabrina, indecisa tra i corteggiatori Nicolò Raniolo e Nicolò Fabbri ha scelto il primo. Raniolo però ha lasciato tutti a bocca aperta e ha rifiutato la tronista: nonostante tra i due ci sia stato qualcosa oltre la conoscenza, ha deciso di non uscire con lei dal programma.

Il sito Coomingsoon scrive che la Ghio nel programma Uomini e donne aveva già scartato Mattia Marciano e Alex Migliorini, riducendo la sua scelta ai due corteggiatori Nicolò. La tronista era apparsa molto decisa e sicura dei suoi sentimenti e così ha liquidato Fabbri per Raniolo, ma lui ha rivelato di non corrispondere i suoi sentimenti:

“La tronista, molto sicura della sua decisione e dei suoi sentimenti, liquida Fabbri e sceglie Raniolo che, però, le risponde con un secco ‘no’ non sentendosi pronto per iniziare una storia con lei:“Mi piace come persona ma dentro di me non c’è il pensiero di andare via con lei”. Un duro rifiuto che Sabrina però si aspettava, visto che il corteggiatore aveva già dichiarato di non provare un forte interesse nei suoi confronti. Nicolò ci ha tenuto comunque a sottolineare che, anche se con lei si era spinto oltre nella conoscenza, dentro di lui non c’è mai stato il pensiero di uscire con lei. Nessun lieto fine dunque, per l’ex ballerina di Amici che sognava di uscire dal noto programma di Maria De Filippi con un amore folle”.