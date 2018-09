ROMA – “Durante tutto il trono Sara era fidanzata con Nicola Panico e complici erano i suoi genitori e Nicola lasciava la macchina 20km da casa e si abbassava per non farsi vedere per farsi portare a casa di lei e poi stavano insieme”. Questa la segnalazione ricevuta dalla redazione di Uomini e Donne riguardo alla tronista, ed ex concorrente di Temptation Island, Sara Affi Fella. Dunque Sara, violando il regolamento di Uomini e Donne, avrebbe avuto una storia con Nicola fuori dal programma, almeno secondo le accuse, durante la registrazione delle puntate.

I due, dice la segnalazione, sono riusciti a tenere ben nascosta malgrado i molti imprevisti come “quando Luigi è andato a Venafro per lasciare Sara, la mamma l’ha invitato a entrare e Nicola si è nascosto nell’armadio” ma non solo. Infatti, anche Luigi Mastroianni, la scelta della Affi Fella, ha voluto raccontare un aneddoto che ha fatto storcere il naso sulla lealtà della ragazza: “Quando eravamo in albergo la sera della scelta a Sara è arrivato un messaggio da un certo Nico che diceva “è ancora nella tua stanza? Mandalo via”. Alla mia richiesta di spiegazioni su chi sia questo Nico Sara ha risposto che era una sua amica Nicoletta”. La persona che ha mandato questa segnalazione, che doveva essere presente in puntata ma ha rinunciato all’ultimo, non si sa chi sia ma in molti hanno pensato che fosse proprio l’ex fidanzato Nicola Panico.

Dal canto suo Sara non ha commentato con un video, solo con un messaggio: “Non esiste nessuna giustificazione né scusante. Ho sbagliato, mi assumo le conseguenze e chiedo scusa a tutti. Solo una cosa, la mia famiglia in tutto questo non c’entra assolutamente nulla”