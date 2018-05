ROMA – Dopo aver ammesso di aver avuto una relazione con l’ex corteggiatore Stefano Guglielmini, e poi aver scelto Giordano Mazzocchi, l’ex tronista Nilufar Addati è finita nella bufera. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La giovane infatti ha ammesso di aver preso in giro la produzione, scatenando l’ira di Tina Cipollari, e in lacrime ha chiesto scusa. Giordano al momento sembra esserle rimasto vicino e la vicenda è finita in mano agli avvocati, con Nilufar che ha accusato Stefano di averla ricattata e minacciata e l’ex corteggiatore che ha smentito di avere foto intime della ragazza.

Tutto è iniziato quando Stefano ha dichiarato di aver avuto una relazione con Nilufar durante il programma di Maria De Filippi che li vedeva rispettivamente corteggiatore e tronista, tanto da aver passato un capodanno insieme. La giovane al termine dell’esperienza televisiva però non ha scelto Stefano, ma Giordano Mazzocchi, un altro corteggiatore.

Una volta scoperta la relazione, l’ex tronista ha confessato in lacrime le sue colpe e mentre Tina Cipollari la attaccava per aver preso in giro pubblico e produzione, i dubbi sulla sua scelta finale sono diventati sempre più forti. Anche se Giordano l’ha sostenuta, i rumors vorrebbero il loro rapporto vicino a chiudersi, anche se lui sembra sostenerla e alla foto del tatuaggio che lei gli ha dedicato su Instagram le scrive: “Nonostante tutto, il vero coraggio è ammettere i propri errori”.

La vicenda tra Stefano e Nilufar però ora è passata in mano agli avvocati, dopo che lei lo ha accusato di averla minacciata e ricattata con presunte foto intime. A rompere il silenzio è stato proprio l’ex corteggiatore, che stanco di domande e insulti ha dichiarato: “Sono il migliore amico di due fidanzati delle sue migliori amiche (si riferisce a Nilufar Addati, ndr). Non credo che potessero e possano essere ancora oggi amici di una persona che segue e minaccia e mostra foto intime (che non ho). Frequentiamo le stesse zone e gli stessi ambienti, da sempre. Per favore basta con queste cavolate”.