ROMA – A “Uomini e Donne” scoppia il caos dopo la scelta del tronista Lorenzo Riccardi di “fare la proposta” alle due corteggiatrici Giulia e Claudia. Scoppia il caos perché di solito il programma, in questa fase, prevede che la il corteggiatore possa scegliere soltanto una delle tante corteggiatrici. Lorenzo, invece, ha scelto di mettere in crisi il programma e le ragazze scegliendo… tutte e due.

Giulia e Claudia hanno reagito male alla finta scelta, ma la seconda è quella che l’ha presa peggio, piangendo e “minacciando” di andarsene per sempre. In verità tutte e due sono uscite dallo studio, alla fine però soltanto Giulia ha deciso di eliminarsi mentre Claudia – nonostante la sua reazione – è tornata a sedersi al suo posto. La doppia scelta di Lorenzo ha comunque scatenato i fan del programma. “È vergognoso come la redazione possa aver detto di sì ad uno scempio del genere” si legge sui social.