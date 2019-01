ROMA – Tina Cipollari va oltre la #10yearschallenge e invece di pubblicare una foto di lei nel 2009 come va tanto di moda in questi giorni, ne diffonde una datata 1990.

All’epoca, l’opinionista principale di Uomini e donne aveva 28 anni, era in vacanza a Montecarlo ed indossava un bikini.

I follower ovviamente hanno commentato lo scatto pubblicato sulla pagina Instagram “Indifferenza astrale”. Tina indossa una mise completamente diversa a quella che l’ha resa famosa.

“Tina si è rifatta pure le labbra probabilmente altre cose in viso. Effettivamente ha un bellissimo viso ma fisicamente si è proprio lasciata andare non si può guardare. Poi se si vuole essere ipocriti e dire il contrario allora diciamolo” scrive qualcuno tra i critici.

Un altro utente sembra essere d’accordo e definisce la foto del 1990 come stupenda: “Totalmente cambiata per colpa della chirurgia estetica, l’unica cosa che gli è rimasta e il seno, stupenda!!!”

Un altro utente sembra essere sulla stessa linea: “Oggi dovrebbe perdere qualche chilo perché è una bellissima donna. Non è una critica, devo perderli anche io!!!” “Bellissima donna infatti non so perché non fa dieta o palestra per rimettersi in forma, non è mai tardi. Purtroppo è invidiosa del fisico della Gemma che se pur vecchietta ha un bel fisico”, aggiunge ancora un altro utente.

Altri sembrano apprezzare o almeno giustificare il cambio di fisico: “Signora, [Tina] ha avuto 3 figli. Personalmente l’ho vista dal vivo ed è veramente una bellissima donna”. “Come tutti noi anche lei è cambiata tantissimo”.