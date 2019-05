ROMA – Le due “regine” di Uomini e Donne sono Tina Cipollari e Gemma Galgani. Tra le due, un po’ sul serio un po’ per gioco, non corre buon sangue. Molte volte a provocare è la Cipollari e c’è chi parla addirittura di “bullismo”. Vero o no, nell’ultima puntata è andato in onda uno scherzo che farà certamente discutere: ha preso un secchio d’acqua e l’ha tirato in testa a Gemma.

“Voglio fare qualcosa di cui parli anche la Cnn” ha detto la Cipollari. Dopo il gavettone, Maria De Filippi ha chiesto scusa a Gemma tra le risate del pubblico, ed è stata invitata ad andare ad asciugarsi dietro le quinte.

Le due Tina e Gemma, a siparietto terminato sono uscite dallo studio per poi tornare insieme. Le due hanno dichiarato di aver fatto pace.

Fonte: Uomini e Donne