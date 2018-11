ROMA – Momenti di tensione a Uomini e Donne. Protagoniste ancora una volta le due storiche dame del Trono Over, Tina Cipollari e Gemma Galgani che sono venute alle mani. A separarle è dovuta intervenire in prima persona Maria De Filippi.

Lo scontro è avvenuto nella puntata di lunedì 5 novembre. Tutto è nato da un gesto strafottente di Gemma che ha decapitato la mummia di cartapesta che Tina portava sempre in studio con sé per prenderla in giro. A quel punto l’opinionista si è fiondata con furia sulla tronista, afferrandola per i capelli.

Maria De Filippi si è quindi alzata dalle scale, sulle quali è solita accovacciarsi, ed è corsa verso le due donne, per fermarle. Ha trascinato Tina in un angolo per preservare l’incolumità della sua avversaria. Ma la Cipollari non ne vuole sapere di calmarsi. “Maria voglio darle uno schiaffo in faccia”, ha detto mentre Gemma ribatteva: “Non mi fai paura”.

Alla fine la lite si placa e in studio torna il sereno, con Gianni Sperti che per tutto il tempo se la rideva compiacente col pubblico.