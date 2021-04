Uomini e Donne, Tina Cipollari svela particolare inedito: “Io e Kikò ci siamo conosciuti in questo studio così”

Tina Cipollari e Gemma Galgani, ennesima lite a Uomini e Donne. Durante la discussione tra le indiscusse due prime donne, Tina si lascia andare ad una rivelazione sul suo ex marito Kikò Nalli. Si tratta di una storia inedita che non era mai stata raccontata.

Uomini e Donne, come si sono conosciuti Tina e l’ex marito Kikò Nalli

Tina e Kikò hanno iniziato a frequentarsi dopo essersi conosciuti proprio a Uomini e Donne. Tina, ad un certo racconta: “Non è vero che sono andata in televisione a cercare l’amore in tv. E’ vero che ho incontrato Kikò in questo studio. Lui non era venuto a corteggiare me ed io non ero sul trono a cercare l’amore. E’ stato un colpo di fulmine”.

Tina Cipollari contro Gemma: “Non sono stata qui 10 anni ad elemosinare un uomo”

Tina, mentre discute con la dama torinese rivela cosa è davvero successo: “Ci siamo innamorati, ma non ho fatto come lei. Uno mi è capitato, ci siamo sposati, con quell’uomo ho fatto tre figli e poi è finita”.

E parte l’affondo contro la “rivale” Gemma Galgani: “Non sono stata qui dieci anni ad elemosinare un uomo”.

Tina spiega ancora: “Quello che è nato tra me e il mio ex marito Kikò Nalli è nato mentre io ero seduta qua e lui al posto di Nicola. E’ stata una storia importante, un matrimonio durato quasi 18 anni, ma non ero venuta a cercare l’amore in tv”.