Andrea Dal Corso e la lettera al papà di Teresa Langella

ROMA – Una lettera al papà della nuova fidanzata. Andrea Dal Corso, ex corteggiatore e ora fidanzato di Teresa Langella, ha scritto una lettera al padre di lei per fargli capire che le sue intenzioni sono serie. Il papà di Teresa aveva ammesso di non essere entusiasta della scelta della figlia, ma dopo aver ricevuto la missiva ha cambiato idea.

A rivelare dell’esistenza della lettera è stato il signor Langella a Uomini e donne Magazine in una intervista, in cui ha dichiarato: “Custodisco quel pezzo di carta gelosamente”. Insomma Dal Corso ha fatto breccia nel cuore della famiglia della fidanzata e il papà di Teresa racconta: “Lei crede tanto in lui e so che è innamorata. Per il resto: se son rose fioriranno. So che Andrea le ha detto di essere innamorato e…. inizio a crederci anch’io!”.

A non convincere il papà della tronista era il fatto che il giovane non manifestava i suoi sentimenti, ma ora che Andrea ha trovato il coraggio di dire cosa prova e ha chiarito con il suocero il suo pensiero, la relazione inizia sotto tutt’altra stella e la benedizione di mamma e papà Langella è arrivata per lui. (Uomini e donne Magazine)