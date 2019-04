ROMA – Maria De Filippi è sotto accusa. A giudicare il suo comportamento è un’ex volto del trono over, Angela Di Iorio. Pare che la dama non abbia un’opinione molto positiva della conduttrice. Dopo aver abbandonato il Trono Over di Uomini e Donne, Angela ai microfoni di datasistemi.net, ha detto che la De Filippi ha impartito l’ordine ai suoi collaboratori di non far avvicinare fisicamente a lei i partecipanti del programma. “Io lo dicevo alla redazione: “Ma sono antipatica a Maria?”. Ce l’ho sempre avuta contro, Maria io me la sono sempre vista contro, io piangevo e loro ridevano”.

Poi la dama sottolinea il suo essere sempre stata una fan della conduttrice di Amici e Uomini e Donne: “Io la stimavo così tanto come donna, la vedevo alla nostra portata, seduta sulle scale con i jeans. Invece no, è molto fredda, è distaccata, non possiamo toccarla o salutarla, dobbiamo alzare la mano durante la puntata se vogliamo parlare”.

La Di Iorio infine racconta anche un aneddoto sconcertante: “Una volta le dissi: “Mi dai un baio?”, ma lei rispose: “No la prossima volta”. Questo mi ha ferito molto”. (fonte DATASISTEMI)