ROMA – Angela Di Iorio, eterna nemica di Tina Cipollari, ha annunciato di voler lasciare la trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi. L’annuncio a sorpresa è arrivato da parte della dama del Trono Over dopo la pausa per le feste natalizie. La Di Iorio aveva avuto diverse liti con Gianni Sperti e Tina Cipollari, che la consideravano falsa, insieme a Gemma Galgani.

Dopo che anche la storia tra la Galgani e il corteggiatore Rocco è giunta al termine, Gianni e Tina l’hanno accusata di rimanere nel programma solo per avere visibilità e non per cercare l’amore. Le tensioni sono continuate anche tra i due opinionisti e Angela, accusata da Tina di essere alla ricerca di un “uomo-bancomat”, più interessata ai soldi dunque che all’amore.

La Di Iorio si è così ritrovata accusata sia dagli opinionisti che dal pubblico di parlare solo del patrimonio dei corteggiatori e così è scoppiata a piangere per poi abbandonare lo studio. Poco dopo la dama ha comunicato a Maria De Filippi la sua decisione di abbandonare il programma per gli attacchi subiti. Se Angela sembra dunque convinta della sua decisione, Gemma sembra pronta a rimanere saldamente al suo posto nonostante le liti.