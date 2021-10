Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi, martedì 12 ottobre: dopo la pausa di lunedì, per lasciare spazio allo speciale di Amici 21, torna in onda il dating show di Maria De Filippi. Novità sia per il trono over che in quello classico.

Uomini e Donne, cosa succede nel trono classico

Colpo di scena di Matteo Fioravanti che ha già fatto la sua scelta. Dopo l’esterna con Noemi, Matteo in lacrime decide di dichiarare il suo amore in anticipo e a sorpresa, su consiglio di Raffaella Mennoia.

Eliminate le corteggiatrici Francesca e Valentina, Matteo ha scelto Noemi che gli ha regalato un bel sì sotto una pioggia di petali rossi.

Uomini e Donne, i dubbi di Andrea Nicole

I dubbi invece tormentano Andrea Nicole che è uscita in esterna sia con Ciprian che con Alessandro. In entrambe le esterne ci è scappato un bacio. Secondo Gianni Sperti, il primo bacio con Ciprian è stato scontato e costruito, mentre con Alessandro è sembrato più sincero.

Entrambi però le hanno dato da pensare: Andrea Nicole ha infatti già espresso in puntata la paura che i suoi corteggiatori non siano realmente interessati a lei ma solo ad acquisire più visibilità e aumentare così il loro pubblico sui social.

Uomini e Donne, anticipazioni trono over

Momenti di pathos anche nel trono over quando Marcello scoppia in lacrime nel vedere la scelta di Matteo e Noemi. Il cavaliere ammette di aver ripensato alla sua ex fidanzata con la quale ha avuto una relazione di un paio di mesi ma di essersi lasciato con molti rimpianti. A consolarlo ci pensa Ida Platano che si alza e lo abbraccia.

Nuova travolgente passione per Gemma Galgani che continua a frequentare Costabile. In camerino, la dama torinese accusa Tina di metterle i bastoni fra le ruote e di far scappare tutti gli uomini che tentano di corteggiarla.

Poi, sempre in camerino, scocca un bacio appassionato con Costabile, a suo dire durato ben 16 minuti. Alla fine Costabile le dedica un brano di Gino Paoli “Una lunga storia d’amore“.