Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 13 dicembre. Una coppia oggi lascerà il Trono Over: si tratta di Isabella Ricci e Fabio Mantovani. I due si sono trovati da subito molto bene: Isabella Ricci, pur non partecipando al programma da molto tempo, è stata molto apprezzata e giudicata elegante e attenta ai modi. Negli ultimi tempi però è stata duramente attaccata dagli opinionisti. Su tutti, la donna è stata criticata da Armando Incarnato. L’accusa è quella di essere nello show solo per pubblicità e per accrescere i propri follower.

Uomini e Donne, Isabella Ricci risponderà alle critiche

Secondo le anticipazioni disponibili, Isabella Ricci oggi risponderà in modo concreto a tutti i detrattori. Poi lascerà lo show insieme a Fabio Mantovani. La rivale di Gemma Galgani ha infatti trovato nel programma una persona con la quale c’è grande feeling: si tratta per l’appunto di Fabio.

Uomini e Donne, novità anche nel Trono classico

Nella puntata di oggi, lunedì 13 dicembre, protagonista sarà anche il Trono classico. oggi si parlerà di Roberta Ilaria Giusti e Matteo Ranieri. La tronista si avvicinerà alla scelta finale tra Luca Saladino e Samule Carniani.