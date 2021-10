Uomini e Donne anticipazioni 13 ottobre: Diego dopo la rottura con Vittoria, ultima puntata per Joele Milan?

Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi, mercoledì 13 ottobre: cosa succede nella puntata odierna del dating show di Maria De Filippi. Novità sia per il trono over che in quello classico.

Uomini e Donne, Diego sempre più popolare

Tra i cavalieri del trono over di Uomini e Donne spicca sicuramente Diego, 42 anni, occhi azzurri e un forte accento romano.

Inizialmente si è fatto conoscere per una breve frequentazione con Vittoria, 33enne di Sessa Aurunca, ma tra fraintendimenti e incomprensioni, tra i due è già finita. Diego però guadagna sempre più popolarità: per la sua schiettezza e simpatia ha già conquistato la simpatia di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Quest’ultima si renderà protagonista di un nuovo siparietto con Gemma Galgani. L’occasione è la presentazione di un nuovo cavaliere, Achille, e Tina non perderà occasione per stuzzicare la dama torinese.

Uomini e Donne, cosa succede nel trono classico

Dopo la scelta a sorpresa di Matteo Fioravanti, non sembra esserci vita nel trono classico. L’unica a regalare emozioni è Andrea Nicole che sta frequentando Alessandro e Ciprian. Nonostante alcuni dubbi e tentennamenti con entrambi in esterna ci è scappato un bacio.

Uomini e Donne, ultima puntata per Joele Milan?

Potrebbe invece arrivare al capolinea il trono di Joele Milan. Da settimane il pubblico di canale 5 attende la resa dei conti ossia la puntata in cui Maria De Filippi affronta il tronista dopo il suo tentativo di avere contatti con una corteggiatrice al di fuori della trasmissione.