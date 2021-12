Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi, martedì 14 dicembre. Il Cavaliere Biagio Di Maro che fa parte ormai della trasmissione da circa 24 mesi ha recentemente conosciuto Bernarda, una nuova Dama.

Anche con lei, come già accaduto in passato, dopo la passione è arrivata la lite. Dopo la passione, anche in questo caso qualcosa si è rotto. Il problema è sorto dopo che la Dama ha richiesto un’esclusiva al Cavaliere. Biagio però non si è detto pronto a evitare la conoscenza con altre Dame.

Uomini e Donne, Biagio ha già conosciuto una nuova Dama?

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 14 dicembre, Biagio e la Dama potrebbero raccontare gli sviluppi della loro conoscenza finendo così al centro dello studio. Biagio potrebbe infatti raccontare aver già conosciuto una nuova Dama deludendo in questo modo Bernarda.

Isabella e Fabio lasceranno lo studio

Isabella Ricci e Fabio Mantovani, con molta probabilità decideranno di lasciare lo studio. A quanto pare tra i due è nato un reale sentimento che li ha portati a decidere di andare via insieme per godersi in pieno la relazione.