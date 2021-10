Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi, giovedì 14 ottobre: cosa succede nella puntata odierna del dating show di Maria De Filippi. Novità sia per il trono over che in quello classico.

Uomini e Donne, Ida Platano e Marcello in crisi

Nel trono over è già sfiorito il flirt tra Ida Platano e Marcello: dopo settimane di frequentazione la dama aveva deciso di approfondire la relazione e trascorrere una notte con Marcello. Ma dal momento in cui i due sono stati insieme intimamente sarebbe cominciata una crisi.

Ida ha raccontato in studio che la mattina seguente mentre lei era in bagno Marcello si sarebbe rivestito velocemente come sul punto di scappare. Un comportamento che l’ha “umiliata profondamente”. In puntata Ida e Marcello avranno un’altra discussione ma al momento non sembrano trovare punti di incontro.

Uomini e Donne, che succede nel trono classico

Bello stabile invece nel trono classico: Andrea Nicole sta continuando ad uscire con Ciprian ma un nuovo ragazzo è arrivato a movimentare la scena. Riuscirà a distogliere la sua attenzione dal fisioterapista?

Intanto Roberta è sempre più concentrata su Luca e Samuele. Ancora nessuna notizia sulla cacciata di Joele. Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 e scoprire cosa accadrà.