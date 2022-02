uomini e donne anticipazioni 15 febbraio

Uonini e Donne, nella puntata di oggi, martedì 15 febbraio, Gemma sarà tra le protagoniste del Trono Over dato che dovrà prendere una decisione drastica.

Per quanto riguarda il trono giovani, Matteo si troverà in una situazione molto difficile. A quanto pare le due corteggiatrici decideranno di andare via dal programma di Canale 5 in blocco. Cosa deciderà di fare il tronista?

Uomini e Donne, Gemma davanti ad un nuovo cavaliere

Gemma ha fatto la conoscenza di un nuovo cavaliere venuto apposta per corteggiarla. Probabilmente però, la dama che non è soddisfatta della nuova conoscenza potrebbe decidere di troncare la relazione suscitando così le ire di Gianni e Tina.

Matteo e la decisione difficile

Come detto, Matteo nella puntata di oggi potrebbe trovarsi davanti alla “fuga” sia di Denise, sia di Francesca. Il ragazzo, la scorsa settimana ha discusso con tutte e due le corteggiatrici che hanno deciso di lasciare la trasmissione.

Il giovane tronista la scorsa settimana ha deciso di seguire solamente Federica dietro le quinte. Nella puntata di oggi scopriremo cosa è successo.

A quanto pare però, Federica non sembra averci ripensato. Matteo oggi apprenderà infatti che le sue due spasimanti hanno definitivamente deciso di non presentarsi in studio. Come reagirà alla notizia?