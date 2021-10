Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi, venerdì 15 ottobre, ultimo appuntamento della settimana prima della pausa del weekend: scopriamo cosa accadrà nella puntata odierna del dating show di Maria De Filippi. Novità sia per il trono over che in quello classico.

Uomini e Donne, il giorno della cacciata di Joele Milan

Il momento tanto atteso dai telespettatori è arrivato: oggi dovrebbe andare in onda la cacciata di Joele Milan. Il tronista è stato infatti scoperto dalla redazione mentre cercava di avere contatti con una corteggiatrice al di fuori della trasmissione.

Galeotto fu un ballo in studio: il tronista ha chiesto alla pretendente Ilaria di accettare su Instagram uno dei suoi migliori amici, che avrebbe fatto da tramite per potersi sentire lontani dalle telecamere, senza che nessuno lo venisse a sapere.

Il tutto però è avvenuto a microfoni accesi e così gli autori hanno potuto ascoltare in diretta tutta la conversazione. Uno sgarbo che Maria De Filippi non ha potuto lasciar passare inosservato: in puntata comunicherà la sua drastica decisione di allontanare Joele dal programma.

Uomini e Donne, lo schiaffo di Vittoria a Graziano

Momenti di tensione anche nel trono over dove Graziano Amato, rientrato nel parterre di Uomini e Donne dopo un periodo di pausa, torna a far parlare di sé.

Il Cavaliere si era già fatto notare per le liti sollevate con Armando Incarnato. Ora anche la sua frequentazione con Veronica Riscolo sembra essere naufragata.

Secondo le anticipazioni del 15 ottobre i due avranno un’accesa discussione durante la quale Graziano arriverà a rivelare dettagli piccanti sulla Dama. Vittoria andrà su tutte le furie al punto da tirargli un sonoro schiaffone, tra lo stupore del pubblico.