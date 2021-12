Uomini e Donne, anticipazioni giovedì 16 dicembre. La puntata di oggi, stando a quello che trapela, sarà molto movimentata. nella puntata di mercoledì è stato dato spazio a Andrea Nicole. Oggi invece i protagonisti saranno Elena e Luigi.

Uomini e Donne, chi sceglierà Gloria?

Al Trono classico, si inizierà a parlare del “triangolo” che vede coinvolti Armando e Mirko. Gloria è uscita con entrambi e sembra essersi trovata molto bene con tutti e due.

Protagonisti anche Elena e Luigi. Tra i due le cose non sono andate molto bene. Se ne parlerà oggi in trasmissione con tanto di chiamata in causa degli opinionisti che attaccheranno prevalentemente il cavaliere. Armando Incarnato si scaglierà contro Luigi dandogli del cafone per alcuni atteggiamenti assunti con la dama che sta corteggiando.

Ci sarà anche il ritorno in studio di Angela e Antonio per fare un annuncio molto importante: le loro nozze. Il matrimonio sarà celebrato domani, venerdì 17 dicembre. I presenti in studio non potranno fare altro che liberare un caloroso applauso.

Il bacio di Matteo

Ultimo protagonista di oggi è Matteo che sta cominicando a legarsi con alcune corteggiatrici. Con Martina si è venuto a creare un clima così sereno e disteso. La conferma? Un bacio molto passionale che i due si sono scambiati.