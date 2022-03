Uomini e Donne anticipazioni 17 marzo: Ida Platano è arrabbiata con Alessandro per ‘colpa’ di Tina Cipollari, Federica torna da Matteo Ranieri

Le anticipazioni sulla puntata del 17 marzo 2022 di Uomini e Donne. Ci sarà spazio per il trono over, con le vicende di Ida Platano e Alessandro, e per quello classico, con liaison amorosa tra Matteo Ranieri e Federica (tornata in studio per il tronista).

Uomini e Donne anticipazioni 17 marzo: Alessandro non difende Ida dagli attacchi di Tina

La puntata del 17 marzo si aprirà con la dama Ida Platano. Nelle ultime puntate, Ida è riuscita ad avere più visibilità della ‘collega’ Gemma Galgani. Continua il tira e molla tra la dama e il suo cavaliere Alessandro. Tra i due c’è un legame forte ma anche tante litigate…

Nella puntata odierna, Ida si arrabbierà molto con Alessandro per un motivo ben preciso. Infatti, la dama è attaccata duramente, ogni puntata, dall’opinionista Tina Cipollari (mentre Gianni Sperti è più morbido con lei…).

E che c’entra Alessandro con Tina? Il motivo è molto semplice. Ida si lamenta con lui perché non la difende. Secondo Ida, se Alessandro tenesse veramente a lei, la difenderebbe dai duri attacchi scagliati sistematicamente da Tina Cipollari.

Ma Tina non se l’è presa solamente con Ida ma anche con Pinuccia. Secondo l’opinionista, la colpa della fine della frequentazione con Alessandro è proprio della dama. Pinuccia è meno combattiva di Ida e davanti alle dure accuse di Tina è scoppiata in lacrime in studio.

Uomini e Donne anticipazioni 17 marzo: Federica torna da Matteo ma litiga pesantemente con Valeria

Come da copione, oltre al trono over assisteremo anche a quello classico. Il protagonista della puntata è ancora una volta Matteo Ranieri. Il tronista ha avuto successo perché ha convinto Federica a tornare in studio.

Ma Federica è una corteggiatrice molto focosa e poco dopo il suo ingresso in studio ha litigato pesantemente con Valeria che è la sua principale rivale nella corsa al cuore del tronista. Matteo ha provato a fare da paciere con scarsi risultati.

Dove vedere Uomini e Donne in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.