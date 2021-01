Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi 19 gennaio: Davide Donadei torna in studio per la scelta o chiederà altro tempo? Gemma Galgani nuovamente protagonista.

Tutti i protagonisti del trono classico e del trono over di Uomini e Donne tornano in studio oggi, martedì 19 gennaio, per una nuova puntata. Nella precedente, Gemma Galgani ha provato a ricucire i rapporti con Maurizio Guerci che però ha ribadito di considerare chiusa la loro frequentazione. Gemma ha così deciso di iniziare una frequentazione, ma solo telefonica, con dei nuovi cavalieri.

Anticipazioni Uomini e Donne 19 Gennaio: oggi la scelta di Davide Donadei?

Oggi potrebbe essere il giorno della scelta di Davide Donadei. Il tronista pugliese è rimasto da tempo con Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi le quali hanno ribadito di non voler più aspettare ancora. Ma Davide ha sempre fatto capire di essere in difficoltà e di avere ancora molti dubbi. Il momento della scelta però è vicinissimo e potrebbe arrivare oggi. Il pubblico spera di poter scoprire presto il nome della scelta di Davide Donadei.

Spazio anche per Sophie Codegoni, l’altra tronista che anche lei è alla fine del suo percorso. Per quanto riguarda la dama, dopo la chiusura definitiva con Antonio, oggi deve scegliere tra Giorgio e Matteo, con quest’ultimo dato per favorito.