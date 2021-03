Uomini e Donne, anticipazioni 2 marzo: la scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua del trono over (Maria De Filippi nella foto Ansa)

Uomini e Donne anticipazioni 2 marzo: la scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua del trono over. Dopo una lunga partecipazione a Uomini e Donne, e tanti tira e molla, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno deciso di lasciare lo studio di Maria De Filippi per vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere.

La puntata del 2 marzo 2021 di Uomini e Donne sarà dedicata quasi interamente alla scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua del trono over.

Uomini e Donne anticipazioni 2 marzo: la scelta, Roberta Di Padua dice sì a Riccardo Guarnieri

Come detto, il corteggiamento di Riccardo Guarnieri a Roberta Di Padua andava avanti da diverso tempo. I due avevano il classico comportamento degli innamorati. Passavano da momenti di intesa totale a vere e proprie liti.

Infatti il loro tira e molla ha tenuto incollati alle tv migliaia di italiani. I fan di Uomini e Donne volevano sapere come sarebbe finito questo lunghissimo corteggiamento. Ed oggi avranno finalmente una risposta. Ci sarà il tanto atteso lieto fine.

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua tengono troppo l’uno all’altra per uscire dallo studio di Maria De Filippi separati. La loro frequentazione continuerà lontano dalle telecamere. Ma non è da escludere che Maria De Filippi faccia il punto sulla loro storia d’amore in una puntata successiva.

Uomini e Donne anticipazioni 2 marzo: Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, il bacio dopo la scelta

Comunque, tornando alle anticipazioni sulla puntata odierna, la scelta è avvenuta, come da tradizione, al centro dello studio. Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua si tenevano mano nella mano mentre erano seduti su due poltrone decisamente scenografiche.

Roberta Di Padua ha deciso di indossare un tubino nero corto e scollato mentre Riccardo Guarnieri ha scelto di indossare un abito elegante, da cerimonia.

Al momento della scelta, Riccardo è scoppiato in lacrime dalla commozione e ha riferito i suoi sentimenti a Roberta. Il sì della dama del trono over è stato praticamente immediato. A quel punto sono scesi su di loro i petali di rosa mentre ballavano al centro dello studio. E’ scattato anche un bacio nonostante indossassero le mascherine anti Covid.