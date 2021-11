Uomini e Donne anticipazioni 2 novembre: Gemma e Costabile, Ida Platano e Diego

Uomini e Donne: le anticipazioni della puntata di oggi, due novembre. Dopo la pausa per il ponte di Ognissanti torna il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, la storia tra Gemma e Costabile

Secondo Isa e Chia la puntata in onda oggi si aprirà con la tormentata storia tra Gemma Galgani e Costabile. Maria De Filippi manderà in onda un video in cui la dama si lamenterà dell’atteggiamento di Costabile, il cavaliere che frequenta da qualche settimana.

Gemma accuserà il povero Costabile di non prestarle abbastanza attenzioni.

Il bacio di Ida

Ida, dopo aver chiuso la possibile storia con Marcello, ha iniziato a frequentare Diego Tavani. E tra i due sembra che le cose non vadano bene ma benissimo. Tanto che si sarebbero anche baciati. Ma per i dettagli non resta che aspettare la puntata di oggi.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata e le repliche

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14.45 su Canale 5.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19.30 circa.

Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!