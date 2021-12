Uomini e Donne, anticipazioni 20 dicembre: Luca irritato dal comportamento di Roberta, l’esterna di Samuele

Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi, 20 dicembre. Uomini e Donne torna dopo la pausa del fine settimana. Cosa accadrà oggi? Il focus sarà su Matteo. Il ragazzo è uscito in esterna con due corteggiatrici di cui una nuova. Con entrambe si è trovato molto bene, quindi cosa deciderà oggi?

Uomini e Donne, Luca irritato dal comportamento di Roberta

Nella puntata del 20 dicembre si parlerà anche di Roberta. Nella scorsa puntata, Luca è andato via arrabbiato per le attenzioni che la ragazza dedica al suo rivale. Il giovane le ha anche scritto una lettera d’addio. Oggi, a quanto pare, Luca tornerà in studio per avere un confronto con la tronista che gli dirà di essere rimasta molto male per il suo atteggiamento. La ragazza lo farà leggendo una lettera diretta a Luca.

Trono classico, l’esterna di Samuele

Il trono classico. Nella puntata di oggi Samuele ha avuto un’esterna. Quello che sappiamo è che non c’è stato nessun bacio. I dubbi e le preoccupazioni di Samuele, visto quanto accaduto, cresceranno.

Infine Marika del Trono over. La donna farà la conoscenza di un nuovo corteggiatore.