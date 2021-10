Uomini e Donne anticipazioni 26 ottobre 2021: i due baci di Andrea Nicole, Antonio e Angela lasciano il Trono Over? (Foto Ansa)

Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi, martedì 26 ottobre: scopriamo cosa accadrà nella puntata odierna del dating show di Maria De Filippi. Novità sia per il trono over che in quello classico.

Uomini e Donne, oggi la scelta di Matteo Fioravanti?

Potrebbe essere oggi il giorno in cui andrà in onda la scelta di Matteo Fioravanti. Per lui il lieto fine è arrivato velocissimo: dopo appena un mese e mezzo dall’inizio del suo percorso il ragazzo, single da 3 anni, ha già fatto la sua scelta.

Le anticipazioni sul web ci hanno già svelato che Matteo ha dichiarato il suo amore a Noemi durante la registrazione dello scorso 10 ottobre. Ma la puntata non è ancora andata in onda.

Uomini e Donne, cosa succede nel Trono Classico

Con la scelta di Matteo, il Trono Classico resta in mano alle due ragazze. Anche Joele Milan infatti è stato costretto a portare a termine il suo trono prematuramente dopo che aveva provato ad avere contatti esterni con la corteggiatrice Ilaria, violando il regolamento del programma.

Momenti di indecisione invece per le troniste donne: Roberta Ilaria Giusti si è fatta coinvolgere solo da Luca e Samuele, ma la ragazza rimane apparentemente ancora un po’ distaccata. Andrea Nicole Conte, invece, è sembrata da subito presa da Ciprian Aftim, ma un bacio con Alessandro potrebbe cambiare tutto.

Trono Over: Antonio e Angela lasciano la trasmissione?

Una dama e un cavaliere del Trono Over potrebbero lasciare la trasmissione oggi. Stando alle indiscrezioni si tratta di Antonio e Angela.

Dopo essersi frequentati, i due hanno deciso che è giunto il momento di dire addio al dating show di Canale 5 e vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere.