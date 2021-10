Uomini e Donne anticipazioni 27 ottobre 2021: Roberta delusa da Luca, nel Trono Over sboccia l’amore

Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi, mercoledì 27 ottobre: scopriamo cosa accadrà nella puntata odierna del dating show di Maria De Filippi. Novità sia per il trono over che in quello classico.

Trono Classico, la delusione di Roberta Ilaria Giusti

Dopo aver visto l’esterna di riconciliazione tra Roberta Ilaria Giusti e Samuele, la tronista non nega di essere rimasta profondamente delusa dal comportamento dello chef pugile Luca, che non si è presentato in studio.

Sale inoltre l’attesa per la messa in onda della puntata dedicata alla scelta di Matteo Fioravanti. Per lui il lieto fine è arrivato velocissimo: dopo appena un mese e mezzo dall’inizio del suo trono il ragazzo, single da 3 anni, ha già fatto la sua scelta.

Le anticipazioni sul web ci hanno già svelato che Matteo ha dichiarato il suo amore a Noemi durante la registrazione dello scorso 10 ottobre. Ma la puntata non è ancora andata in onda.

Trono Over, Marika e Marcello e le polemiche di Armando e Ida

Nella puntata di oggi ampio spazio potrebbe essere dedicato al Trono Over: al centro dello studio abbiamo visto Marika e Marcello, che hanno deciso di conoscersi, nonostante le critiche e le polemiche di Armando e Ida.

Oggi protagonisti potrebbero essere Angela, la bella dama campana, e Antonio, l’avvocato romano. Tra i due le cose sembrano andare a gonfie vele: secondo le indiscrezioni, dopo essersi frequentati, i due avrebbero già deciso che è giunto il momento di dire addio al dating show di Canale 5 e vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata e le repliche

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14.45 su Canale 5.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19.30 circa.

Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!