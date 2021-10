Uomini e Donne, le anticipazioni di mercoledì 27 ottobre, penultima puntata della settimana prima della pausa del weekend. Scopriamo cosa accadrà nel dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Trono Classico

Secondo le indiscrezioni al centro della puntata di oggi ci sarà ancora una volta Andrea Nicole Conte. Dopo il bacio con Ciprian Aftim, andato in onda nella scorsa puntata, vedremo l’esterna con Alessandro.

Gli altri corteggiatori scopriranno che la tronista ha baciato entrambi a distanza di qualche ora. La tronista sarà protagonista di un’esterna molto toccante con il corteggiatore, in cui racconterà anche parte del suo passato.

Uomini e Donne, Gianni Sperti contro Ciprian

In studio scatterà la polemica e Gianni Sperti esprimerà forti dubbi su Ciprian: l’opinionista non sembra apprezzare la tranquillità di Ciprian Aftim alla vista del bacio del rivale.

Secondo l’opinionista se il corteggiatore fosse veramente interessato ad Andrea Nicole avrebbe avuto una reazione più importante.

Ciprian Aftim proverà a difendersi ma sarà proprio Andrea Nicole Conte a porre fine alle discussioni spiegando che farà la sua scelta in base ai suoi sentimenti e non in base alla reazione dei corteggiatori.

Uomini e Donne, Trono Over

Protagonisti del Trono Over potrebbero essere oggi Angela, la bella dama campana, e Antonio, l’avvocato romano. Tra i due le cose sembrano andare a gonfie vele: secondo le indiscrezioni, dopo essersi frequentati, i due avrebbero già deciso che è giunto il momento di dire addio al dating show di Canale 5 e vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere.

Questo susciterà la commozione di Marcello che scoppierà in lacrime. Il cavaliere afferma di essersi emozionato ripensando anche alla storia d’amore con la sua ex, finita male. Gli opinionisti cominciano a non fidarsi totalmente di lui. Colpo di scena, Ida Platano correrà a consolare Marcello, mettendo da parte rabbia e delusione.

UeD, dove vedere la puntata e le repliche

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14.45 su Canale 5.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19.30 circa.

Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!