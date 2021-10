Uomini e Donne, le anticipazioni di venerdì 29 ottobre, ultima puntata della settimana prima della pausa del weekend. Scopriamo cosa accadrà nel dating show di Maria De Filippi.

Trono Classico: la scelta di Matteo Fioravanti

Potremmo vedere scendere una pioggia di petali rossi nella puntata odierna di Uomini e Donne, dopo che ieri abbiamo visto Matteo Fioravanti emozionarsi fino alla commozione.

Dopo aver rivisto la sua esterna con Noemi Baratto, il tronista è apparso molto in difficoltà al punto che la stessa corteggiatrice è corsa ad abbracciarlo per consolarlo. “Non sono problemi, con Noemi non ho dubbi, non so se mi merito il trono”, ha detto. Per poi aggiungere lapidario: “Comunque sei tu, Noemi, il mio problema”.

Poi Matteo è andato letteralmente in panico: “Scusate, non sto capendo un cazzo, non ci sto tanto, non ce la faccio”, continuava a dire. E ancora: “Mi sto innervosendo da solo, sto vedendo buio, non ce l’ho con nessuno”.

A quel punto è intervenuta Maria De Filippi che gli ha detto: “La puoi scegliere”. Chissà se Matteo seguirà il suo cuore.

Trono Over: è passione tra Gemma Galgani e Costabile

Nella scorsa puntata abbiamo visto al centro dello studio anche l’intramontabile Gemma Galgani: il suo cuore è tornato a palpitare per il cavaliere Costabile che, dopo aver chiarito i dubbi della dama torinese, ha deciso di continuare a frequentarla.

Gemma lo ha raggiunto in camerino per spiegargli le sue preoccupazioni. Dopo il confronto, Gemma e Costabile sono usciti insieme, concludendo l’incontro in macchina travolti dalla passione.

E’ presumibile quindi che nella puntata di oggi la redazione scelga di dare spazio a un’altra coppia. Stiamo parlando di Angela e Antonio: i due si stanno frequentando da settimane, la complicità non manca e molto probabilmente decideranno di continuare a conoscersi lontano dalle telecamere. Un altro lieto fine.

UeD, dove vedere la puntata e le repliche

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14.45 su Canale 5.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19.30 circa.

Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!