Uomini e Donne anticipazioni 4 novembre: Biagio Di Maro contro tutti, Andrea Nicole e Ida Platano

Uomini e Donne: le anticipazioni della puntata di oggi, 4 novembre. Dopo le accese discussioni per il triangolo di amorosi sensi, o presunti tali, tra Armando, Marcello e Marica nello studio di Uomini e Donne oggi si parlerà con tutta probabilità delle vicende legate a Biagio. Biagio Di Maro per la precisione.

Biagio contro tutti

Come svelano le anticipazioni di Isa e Chia, Maria De Filippi manderà in onda un filmato mostrando le lamentele di Biagio Di Maro sulle dame che ha frequentato dentro e fuori lo studio del programma di Canale 5. In studio, come ovvio d’altronde, le parole di Biagio scateneranno le dure reazioni delle signore. Insomma: sarà un tutto contro Biagio. In prima fila contro Biagio Isabella Ricci. Unico, almeno così raccontano le anticipazioni, in difesa del povero Biagio sarà Armando.

Andrea Nicole non bacia più nessuno. Diego e Ida. Come sarà andata la loro esterna?

Durante la puntata di oggi con tutta probabilità si parlerà anche del trono di Andrea Nicole. Andrea Nicole che ha deciso di non baciare più nessuno. Riuscirà Andrea Nicole a rispettare i suoi dogmi?

E poi sarà la volta anche di Diego, Diego Tavani e Ida Platano. Tra i due sembra che il feeling stia crescendo. Come sarà andato il loro appuntamento?