Uonini e Donne, le anticipazioni di oggi lunedì 4 ottobre. Gli intrecci amorosi della trasmissione ancora una volta si concentreranno sui protagonisti del trono over e del trono classico. Nel classico a far discutere sono le due conoscenze della tronista Andrea Nicole Conte. Ora bisognerà capire con chi deciderà di approfondire ulteriormente il rapporto, se con Ciprian o con Gabrio.

Uomini e Donne, le vicende amorose del trono over

Per quanto riguarda il trono over, a far parlare sono gli amori di Gemma Galgani che ha trovato un nuovo Cavaliere. A far parlare è anche Graziano Amato: i due fanno parte fa parte di un quadrilatero amoroso.

Ida Platano ha invece coltivato un nuovo rapporto amoroso molto importante con Marcello. La Dama nota però che nel loro rapporto ci sono alcune criticità. Biagio Di Maro invece, oggi 4 ottobre potrebbe parlare di Sara Zilli e della loro storia cominciata l’anno scorso e poi interrotta bruscamente da Biagio che aveva criticato il modo in cui Sara vive i suoi rapporti intimi.

Biagio Di Maro e l’uscita con un’altra tronista

Biagio Di Maro, oltre ad essere uscito con Sara Zilli ha cercato di vedere anche un’altra protagonista del trono over. Il tutto è avvenuto tenendo tutto nascosto alla Dama. Sara Zilli ha quindi deciso di chiudere di nuovo con il Cavaliere anche se non si esclude che oggi la Dama possa decidere di compiere un passo indietro.

Trono classico, Andrea Nicole Conte e i due corteggiatori

Per quanto riguarda invece il trono classico, Andrea Nicole Conte dovrebbe raccontare dell’intenso rapporto stretto con il corteggiatore Ciprian e dell’uscita successiva con Gabrio. Con quest’ultimo Andrea Nicole ha scambiato confidenze profonde. Lei però sembra aver scelto di uscrire in esterna di nuovo con Ciprian.