Inizio di settimana ricco di novità a Uomini e Donne: secondo le anticipazioni di lunedì 6 dicembre, nel dating show condotto da Maria De Filippi si continua a parlare di Andrea Nicole e di una nuova fiamma per Biagio di Maro.

La puntata fa riferimento alla registrazione dello scorso 19 novembre, con il ritorno in studio di un volto storico della trasmissione, Giulia De Lellis.

Uomini e Donne, trono classico

Nella puntata di lunedì 6 dicembre, stando alle anticipazioni, prosegue lo scontro tra i corteggiatori di Andrea Nicole. La bella tronista è uscita in esterna sia con Alessandro che con Ciprian e con entrambi c’è stato un bacio.

In tanti però hanno notato un maggiore trasporto di Andrea Nicole per Ciprian, che la stessa tronista non ha smentito, facendo innervosire Alessandro. Quest’ultimo non sentendosi apprezzato potrebbe mettere in dubbio la sua permanenza nel programma.

Spazio anche all’altra tronista del trono classico, Roberta, che prosegue spedita la sua frequentazione con Samuele. Più caotica invece sembra essere la conoscenza con Luca.

Uomini e Donne, trono over

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 6 dicembre, Biagio Di Maro potrebbe essere chiamato di nuovo al centro dello studio.

Il Cavaliere napoletano è noto per aver avuto diverse infatuazioni nello studio di Maria De Filippi, ma sino ad ora non è mai riuscito a concretizzare con nessuna delle Dame incontrate.

Biagio è uscito in passato con Gemma Galgani, con la quale ci sono stati due baci e con Isabella Ricci. Ma la storia che più ha fatto discutere è stata quella con Sara Zilli: si sono presi e lasciati più volte fino a qualche puntata fa.

Oggi però Biagio è rimasto folgorato da una nuova dama, Bernarda.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14.45, in onda su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta in streaming su Infinity e Mediaset Play.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19.30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.