Uomini e Donne, anticipazioni 6 ottobre: Joele Milan smascherato, Ida e Armando protagonisti al trono over

Uomini e donne, anticipazioni puntata di oggi, mercoledì 6 ottobre. La puntata sarà dedicata trono classico e a quello over. In studio, per quanto riguarda il trono classico ci saranno i tronisti Andrea Nicole, Roberta Ilaria Giusti, Matteo Fioravanti e Joele Milan.

Il primo a sedersi al centro dello studio con molta probabilità sarà Joele Milan, costretto a lasciare il trono dopo aver provato ad avere contatti con la corteggiatrice Ilaria lontano dalle telecamere. Il tentativo è stato però scoperto dalla redazione della trasmissione di Maria De Filippi. La questione sarà quindi affrontata oggi anche se non si conoscono dettagli sul modo in cui se ne discuterà in studio.

Trono over, Ida Platano e Armando Incarnato protagonisti

La puntata di Uomini e Donne, come detto, sarà dedicata anche al trono over. Tra i protagonisti più attesi ci sono Ida Platano che sta continuando a conoscere Marcello. Ida ammette di aver sentito Marcello freddo e distaccato non nascondendo la propria delusione. Il racconto di Ida non è piaciuto a Marcello il quale ha deciso comunque di continuare la frequentazione tra i due. Oggi vedremo gli sviluppi del rapporto e se ci saranno chiarimenti.

L’altro protagonista del trono over è Armando Incarnato che sta frequentando Marica. I due non si sono concessi l’esclusiva e quindi sono disponibili a conoscere altre persone. Cosa sarà accaduto negli ultimi giorni? La frequentazione continuerà? Lo sapremo oggi su Canale 5 alle 14.45. La puntata andrà anche in replica alle 19.50 su La5.