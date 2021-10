Uomini e Donne anticiapzioni di oggi, giovedì 7 ottobre. Verranno stravolti gli equilibri sia del trono over che del trono classico? Oggi potrebbe essere il giorno dell’addio di Joele Milan.

Uomini e Donne, Joele verrà messo davanti alle sue responsabilità

Joele è stato beccato con una tronista di nascosto. La cosa non è piaciuta al programma che non sapeva nulla ed ora Joele verrà messo davanti alle sue responsabilità. Ilaria e tutte le ragazze che si erano dichiarate per lui hanno infatti deciso di lasciare il programma.

Al termine di un confronto che coinvolgerà la stessa Ilaria ed anche gli altri protagonisti presenti in studio tra cui gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, Joele dirà addio al trono.

Cosa accadrà al trono over

Per quanto riguarda il trono over, al centro dello studio oggi ci sarà Gemma Galgani che è nuovamente senza pretendenti dopo la rottura della relazione con Pierluigi. Graziano aprirà invece una nuova polemica in studio a causa di alcune dichiarazioni scottanti che riguardano la dama che sta frequentando. Appuntamento oggi Canale 5 alle 14.45 su Canale 5. Il programma condotto da Maria De Filippi sarà visibile anche alle 19.50 in replica su La5.