Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi, venerdì 8 ottobre: cosa succederà negli studi del longevo dating show condotto da Maria De Filippi? Novità sia per il trono over che in quello classico.

Uomini e Donne, Gemma Galgani ancora protagonista

Nell’ultima puntata di questa settimana il cuore di Gemma Galgani potrebbe tornare a battere. Dopo essersi sottoposta ad un intervento al seno la dama torinese credeva di trovare la fila nello studio di Maria De Filippi, ma per la prima volta in dodici anni non ha pretendenti pronti a corteggiarla.

Gemma però non si da per vinta e dopo la rottura della relazione con Pierluigi, ha puntato un uomo più giovane di lei con cui sostiene di essersi scambiata degli sguardi. Tina sarà molto contrariata: a suo avviso il cavaliere non era davvero interessato ed è stata Gemma ad averlo forzato come suo solito.

Anche Ida Platano è tornata in pista: dopo la fine della relazione con Riccardo Guarnieri la Dama ha riscoperto nuove emozioni con Marcello. Ma nell’ultima puntata i due si sono scontrati duramente.

Uomini e Donne, cosa succede nel trono classico

I tronisti dell’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne sono quattro: due donne Roberta Ilaria Giusti e Andrea Nicole Conte, due uomini Joele Milan e Matteo Fioravanti.

La puntata dell’8 ottobre potrebbe vedere protagonista Roberta Ilaria Giusti che, dopo le prime uscite con il pugile chef Luca, si è avvicinata al corteggiatore Samuele. Anche Andrea Nicole Conte ha già intessuto tre possibili conoscenze.

Per quanto riguarda i ragazzi, invece, Matteo Fioravanti è diviso tra Noemi, Maria e Veronica. Joele Milan sembra coinvolto lievemente solo da Ilaria.