Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 1 marzo: Luca Salatino e l’esterna con Alessandra

Uomini e Donne, anticipazioni di oggi, martedì 1 marzo 2022. Le esterne di Luca Salatino e l’assenza di Matteo Ranieri dallo studio. Queste le principali anticipazioni della puntata di oggi, Ma andiamo con ordine.

Il trono di Luca Salatino

Luca Salatino, e questo è noto, sta conoscendo due corteggiatrici: Lilli e Soraia. Ma questa volta lo chef e pugile romano ha deciso di portare in esterna anche Alessandra. Come sarà andata l’esterna? Come avranno reagito le altre due ragazze?

Il trono di Matteo Ranieri

Assente di giornata è Matteo. Matteo Ranieri, infatti, vista l’assenza di Federica, a casa con la febbre, questa volta non sarà in studio. Ma come finirà per il tronista? Continuerà a conoscere soltanto Federica o cercherà nuove conoscenze?

