Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 19 ottobre: Gemma Galgani e il gavettone a Tina Cipollari, Biagio Di Maro sotto accusa

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi, martedì 19 ottobre: si annuncia una nuova lite tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, Biagio Di Maro sotto accusa e le ultime su Andrea Nicole.

Nella puntata di Uomini e donne che andrà in onda oggi, martedì 19 ottobre, alle 14:45 su Canale 5 protagoniste saranno le due troniste Roberta Giusti e Andrea Nicole con i loro corteggiatori. In particolare si saprà qualcosa sull’uscita di Andrea Nicole con Ciprian.

Uomini e donne, anticipazioni di oggi 19 ottobre: lo scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari

Ma ad aprire la puntata sarà Gemma Galgani, al centro di una lite furibonda con Tina Cipollari. Gemma ha iniziato a frequentare Costabile e ne sembra entusiasta. La cosa non convince però Tina Cipollari, che secondo le indiscrezioni riportati da alcuni media online potrebbe sorprendere la rivale del trono over con un gavettone di acqua gelata.

Tra le altre storie, quella di Ida Platano, che è uscita con Diego Taviani, e di Armando Incarnato, che non riesce a trovare pace in amore.

Per quanto riguarda il trono classico, Roberta è uscita con Samuele e tra i due c’è stato un bacio. Il filmato che lo immortala non ha lasciato indifferente il corteggiatore Luca, che ha lasciato lo studio in lacrime.

Uomini e donne, anticipazioni del 19 ottobre: Biagio Di Maro sotto accusa

E Biagio Di Maro viene travolto dalle critiche. Il cavaliere si è lamentato dei soldi spesi per le uscite a cena con le varie dame, e la cosa ovviamente non è piaciuta.

Isabella Ricci lo ha accusato di non averle mai pagato una cena, mentre Rosy sostiene che Biagio si facesse rimborsare dalla redazione anche scontrini che non riguardavano cene romantiche con le dame.