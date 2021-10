Uomini e donne, anticipazioni di oggi 22 ottobre: Gemma Galgani e Costabile protagonisti

Anticipazioni di Uomini e donne della puntata di oggi, venerdì 22 ottobre, ultima puntata della settimana: i protagonisti di questo appuntamento del pomeriggio di Canale 5 potrebbero essere Gemma Galgani e Costabile.

Uomini e donne, anticipazioni di oggi 22 ottobre

La dama di Torino ha iniziato a frequentare il cavaliere e tra i due ci sono stati diversi appuntamenti con molti baci appassionati.

Nel corso di questa puntata di venerdì 22 ottobre, dunque, i due potrebbero tornare al centro dello studio di Maria De Filippi per raccontare l’evoluzione della loro storia, costellata di molti baci.

Ma potrebbe arrivare anche una nuova lite tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, con un nuovo gavettone per la dama di Torino.

Uomini e donne, torna la sfilata?

Potrebbe anche essere il momento della sfilata, femminile o maschile. Alle sfilate Maria De Filippi non aveva rinunciato nemmeno l’anno scorso, quando aveva deciso di unire il trono over e il trono classico. Quest’anno le dame e i cavalieri del trono over non hanno ancora sfilato, e potrebbe essere giunto il momento. Lo sapremo solo oggi pomeriggio.