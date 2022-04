Uomini e donne, anticipazioni di oggi, 27 aprile: Riccardo Guarnieri e la nuova dama, Gemma Galgani e il nuovo corteggiatore

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 27 aprile, vedono protagonista Riccardo Guarnieri. Grande assente della puntata in onda oggi è Ida Platano.

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 27 aprile

Dopo la puntata di ieri, martedì 26 aprile, in cui Tina Cipollari ha duramente attaccato Riccardo Guarnieri, le anticipazioni della puntata di oggi pubblicate dalla pagina Instagram ‘Uominiedonneclassicoeover’ di Lorenzo Pugnaloni annunciano il ritorno al centro della scena del cavaliere pugliese.

Dopo la decisione di Gloria di chiudere la frequentazione, Riccardo ha cominciato una conoscenza con Mariagrazia. La contendente, però, oggi, non sarà in studio per motivi personali.

Ma per Riccardo arriverà in trasmissione anche una nuova dama.

Uomini e donne, anticipazioni del 27 aprile: Ida e Gemma

La puntata di oggi del programma di Maria De Filippi inizierà però dal trono over. Grande assente Ida Platano. Ignoti i motivi della sua assenza, ma forse la conduttrice rivelerà qualcosa.

Al centro dello studio ci sarà nuovamente Gemma Galgani, che ha un nuovo corteggiatore, Giacomo, un cavaliere del trono over. In studio i due racconteranno come è andato il loro incontro in esterna.

Ci sarà poi anche spazio per Biagio, uscito con Katia. Un appuntamento che, però, non sembra essere andato particolarmente bene. Il motivo? Sembra che a lasciare perplessa Katia sia stata la scelta di Biagio di portarla fuori a mangiare una pizza invece del sushi.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.