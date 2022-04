Uomini e Donne, anticipazioni di oggi, 29 aprile: lite tra Ida Platano e Tina Cipollari

Le anticipazioni della puntata di oggi, 29 aprile, di Uomini e Donne vedono tornare protagonista del programma di Maria De Filippi Gemma Galgani.

Uomini e Donne, anticipazioni del 29 aprile: Gemma Galgani e Giacomo

Secondo quanto svelano le anticipazioni della registrazione della puntata pubblicate dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni, la dama di Torino racconterà i dettagli della proposta di Giacomo, nuovo cavaliere che le ha chiesto di uscire.

I due si sono incontrati in esterna per passare una serata insieme, e oggi, secondo le anticipazioni, racconteranno come è andata.

Uomini e Donne, anticipazioni del 29 aprile: lite tra Ida e Tina

Ma ci sarà spazio anche per Ida Platano, rientrata in studio dopo essere stata assente per alcune puntate. La dama dovrebbe farà la conoscenza di due nuovi cavalieri ma dovrà anche subire le critiche di Tina Cipollari, convinta che Ida sia ancora innamorata di Riccardo Guarnieri.

Forse anche la sfilata

L’ultima puntata di questa settimana, e del mese di aprile, potrebbe lasciare spazio anche ad una sfilata femminile.

In passerella potrebbero comparire le dame storiche di Uomini e Donne, come Gemma Galgani e Ida Platano, ma anche dame da poco arrivate, come Gloria, Aneta e Catia Franchi, la sorella di Elisabetta Franchi.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.