Uomini e donne, anticipazioni di oggi 9 febbraio: Matteo Ranieri tra Denise e Federica. Mentre Nadia...

Uomini e donne, anticipazioni di oggi, mercoledì 9 febbraio: se martedì 8 febbraio le protagoniste del programma di Maria De Filippi sono state Gemma Galgani e Ida Platano, nella puntata in onda oggi protagonisti dovrebbero essere i tronisti, in particolare Matteo Ranieri.

Uomini e donne, anticipazioni del 9 febbraio: Matteo Ranieri tra Denise e Federica

Il tronista ha scelto di approfondire la propria conoscenza con Federica e Denise, ma non tutto sta andando come vorrebbe.

Federica, già mamma di un bambino, ha ammesso le proprie paure per un rapporto poco stabile e sicuro.

Con Denise, Matteo non si sbilancia, anche se ha mostrato grande interesse. Non è noto, però, se i due si siano incontrati in esterna e se magari ci sia stato un bacio.

Uomini e donne, anticipazioni del 9 febbraio: Massimiliano e Nadia

Gli altri due protagonisti della puntata di Uomini e donne in onda oggi, mercoledì 9 febbraio, dovrebbero essere Massimiliano e Nadia.

I due sono già usciti insieme diverse volte e nella scorsa puntata hanno messo un punto. Nadia ha chiarito di non voler proseguire la frequentazione. Non si sa, però, se sia la sua ultima parola. Ulteriori chiarimenti nella puntata di oggi, probabilmente.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.