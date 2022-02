Uomini e donne, anticipazioni di oggi, lunedì 7 febbraio: la scelta di Denise, tra Armando e Matteo

Uomini e Donne, anticipazioni di oggi, lunedì 7 febbraio 2022: Denise fa la sua scelta tra Armando e Matteo. E Federica segue…

Uomini e donne: anticipazioni di oggi, lunedì 7 febbraio 2022

Nelle scorse puntate l’attenzione dei telespettatori si è concentrata sul tronista romano Luca Salatino e la corteggiatrice Eleonora De Fazio. Chi saranno i protagonisti di questa settimana?

Dopo che Maria De Filippi gli ha spiegato che era arrivata un’altra segnalazione sulla corteggiatrice (la terza), Luca Salatino ha deciso di eliminare Eleonora De Fazio.

Uomini e donne, anticipazioni del 7 febbraio: la scelta di Denise (e di Matteo)

Questa settimana il trono classico vedrà protagonista Matteo Ranieri: secondo alcuni quotidiani online avrebbe baciato la corteggiatrice Denise.

In studio, però, si annunciano polemiche. Secondo alcune anticipazioni, infatti, Armando Incarnato dirà che Denise non ha mai detto chiaramente di non essere interessata a lui.

Dopo queste accuse la corteggiatrice lascerà lo studio e Matteo proverà a rincorrerla dietro le quinte. Maria De Filippi lo inviterà a riflettere. E Matteo si troverà anche a dover affrontare l’ora di Federica, che lo accuserà di trascurarla, e poi abbandonerà anche lei la trasmissione.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.