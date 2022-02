Uomini e donne, ecco le anticipazioni di oggi, martedì 8 febbraio: c’è un nuovo cavaliere per Gemma Galgani, mentre Ida Platano è presa da Alessandro Vicinanza.

Uomini e donne, anticipazioni di martedì 8 febbraio: Gemma ritrova la serenità

Dopo aver perso tutti i suoi corteggiatori, compreso Massimiliano che ha scelto Nadia, Gemma uscirà di nuovo con uno spasimante.

Proprio per Massimiliano Gemma era scoppiata a piangere durante il programma di Maria De Filippi. Ma per lei sembra tornato il sereno, come scopriremo nella puntata di Uomini e donne che andrà in onda oggi, martedì 8 febbraio.

Uomini e Donne, anticipazioni di martedì 8 febbraio: Ida Platano e Alessandro Vicinanza

Durante le ultime puntate del programma Mediaset di Maria De Filippi anche Ida Platano aveva vissuto momenti di sconforto.

Anche lei, come Gemma, era scoppiata a piangere durante il programma. Il motivo? Si è resa conto di non provare più gli stessi sentimenti per l’ex fidanzato Riccardo Guarnieri.

Durante le registrazioni del programma, Ida ha conosciuto Marcello Messina e Diego Tavani. Proprio con Diego Ida aveva deciso di lasciare il programma, ma la loro storia è finita.

Adesso Ida sta approfondendo la conoscenza di Alessandro. E secondo le anticipazioni diffuse da alcuni siti di gossip e tv, proprio nella puntata in onda oggi la Dama confermerà il feeling con il Cavaliere.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.