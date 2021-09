Uomini e Donne, le anticipazioni della puntanta di oggi, lunedì 27 settembre. Cosa succederà nella puntata? Dalle anticipazioni il tronista Joel Milan è stato invitato a lasciare il programma dalla padrona di casa Maria De Filippi. Mentre Gemma replica a Giorgio su un probabile ritorno in studio del cavaliere.

Uomini e Donne, anticipazioni e news oggi: Maria De Filippi caccia il tronista Joele Milan

Il 26enne veneto, ballando con la corteggiatrice Ilaria, ha nominato alla ragazza il suo migliore amico invitandola a seguirlo sui social così si sarebbe potuti sentire di nascosto. Un accordo che non è piaciuto alla De Filippi che ha invitato Joele ad andarsene. Il giovane, originario di Mirano, nella clip di presentazione aveva dichiarato di essersi innamorato solo una volta e di aver scoperto, dopo tre anni, un tradimento da parte della sua ragazza con il suo migliore amico. Dichiarazioni smentite però dalla ex fidanzata.

Anticipazioni 27 settebre, Gemma Galgani contro Giorgio Manetti

Gemma e Giorgio si ritroveranno nello studio del trono over di Uomini e Donne dopo anni dall’addio? Gemma non ha mai abbandonato la trasmissione e sta provando a cercare l’amore. Giorgio Manetti, invece, dopo aver trovato l’amore lontano dalla trasmissione, è tornato ufficialmente single. “Certo che la trovo una bella donna. Mi piacerebbe tanto invitarla a cena. Lei ha tutta la mia ammirazione. Credo abbia tanto fascino, un grande charme. Non vive nell’adolescenza ma accetta gli anni che ha e questo la rende estremamente affascinante“, ha dichiarato l’uomo a Nuovo Tv.

Gemma di fronte ad un ipotetico ritorno nello studio di Uomini e Donne di Giorgio Manetti, ha risposto così all’ex fidanzato. “Riesce a dire parole offensive nei miei confronti, ma non posso dimenticare i momenti trascorsi insieme. Quindi prendo il meglio, nonostante le cose che ha detto. Cosa farei se tornasse negli studi? Lo saluterei in modo educato e, se non venissi provocata, starei tranquilla a vedere il suo percorso. Nessuna interferenza, sarei molto serena ed educata“.