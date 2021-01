Uomini e Donne anticipazioni puntata giovedì 28 gennaio: sorpresa per Gemma e nuovo scontro con Maurizio

La puntata di oggi, giovedì 28 gennaio, sarà dedicata a Gemma Galgani. La puntata in onda oggi è stata registrata lo scorso 19 gennaio, giorno del compleanno della dama che riceverà una sorpresa da parte della redazione, ma anche dalla sua acerrima “nemica” Tina Cipollari, che le regalerà una torta con tre mummie. La dama di Torino sarà la protagonista anche dell’ennesimo confronto con Maurizio Guerci con cui non riesce a chiudere nonostante il cavaliere abbia ribadito più volte di non voler tornare con lei.

Gemma Galgani, prove contro Maurizio?

Dopo una breve frequentazione, Maurizio Guerci ha deciso di lasciare Gemma Galgani che non ha mai nascosto la propria delusione. La dama del Trono Over, dopo le lacrime della scorsa puntata, nel corso dell’appuntamento di oggi col dating show di Uomini e Donne, chiederà un nuovo confronto al cavaliere cinquantenne. Gemma è convinta che Maurizio l’abbia lasciare per delle intromissioni esterne.

Il cavaliere ha negato tutto, ma oggi Gemma infatti, racconterà di aver ricevuto delle segnalazioni secondo cui Maurizio Guerci l’avrebbe lasciata per un’altra donna. L’accusa della dama di Torino scatenerà nuove discussioni in studio e Gemma Galgani s’impegnerà a portare in studio le prove della segnalazione.

Roberta e Riccardo chiudono?

Gli spoiler dell’appuntamento di oggi di Uomini e Donne, rivelano anche che al centro dello studio ci saranno Riccardo e Roberta. La settimana scorsa i due avevano avuto una discussione perché lei aveva fatto delle domande su ciò che era successo con Ida. Alla fine avevano deciso di non dormire insieme nello stesso hotel. Il giorno seguente la Di Padua aveva cercato di far pace ma Guarnieri non aveva accettato.

Oggi probabilmente decideranno di chiudere. Gianni Sperti e Tina Cipollari accuseranno il cavaliere di comportarsi apposta in quel modo. Secondo loro fa sempre il permaloso così da uscire pulito nelle situazioni e dar la colpa alla donna che ha al suo fianco.